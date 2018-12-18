Абраменко: базы у нас до сих пор своей нет, только разговоры ведутся

Олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко оценил развитие фристайла в Украине.

В первую очередь спортсмен заявил, что в них до сих пор нет своей базы, передает Xsport.

Читайте также: Олимпийский чемпион Абраменко полетал с трамплина перед новым сезоном: видео

"Каких-то существенных (изменений, – ред.), конечно же, не вижу. Потому что базы у нас до сих пор своей нет. Только разговоры ведутся. С финансированием лучше стало: есть возможность молодых спортсменов брать на сборы за рубежом. Это нормально, так и должно быть", – сказал Абраменко.

"Честно говоря, не знаю, насколько улучшилось положение, я не отвечаю за финансы, я вижу только результаты", – добавил спортсмен.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24