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      Абраменко: базы у нас до сих пор своей нет, только разговоры ведутся

      42 Читати новину українською
      Александр Абраменко
      Александр Абраменко / ТСН

      Олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко оценил развитие фристайла в Украине.

      В первую очередь спортсмен заявил, что в них до сих пор нет своей базы, передает Xsport.

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      "Каких-то существенных (изменений, – ред.), конечно же, не вижу. Потому что базы у нас до сих пор своей нет. Только разговоры ведутся. С финансированием лучше стало: есть возможность молодых спортсменов брать на сборы за рубежом. Это нормально, так и должно быть", – сказал Абраменко.

      "Честно говоря, не знаю, насколько улучшилось положение, я не отвечаю за финансы, я вижу только результаты", – добавил спортсмен.

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      Теги: Спорт Александр Абраменко
      Источник: 24 Канал
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