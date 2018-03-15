Абсолютно гетеросексуальных людей не существует, – ученые

Абсолютно гетеросексуальных людей не существует, утверждают авторы исследования, проведенного сотрудниками Университета Корнелла.

Ведущий автор исследования Ритч Савин-Уильямс, психолог, специализирующийся на гендерных исследованиях, отмечает, что мы по-прежнему боремся с концепцией бисексуальности, особенно когда речь идет о мужчинах. Однако, проведя исследования, он ставит под сомнение строгое определение сексуальности и предлагает рассматривать ее как спектр, пишет Daily Mail.

Читайте также: Почему мужчины, которые одевают носки на ночь, являются лучшими любовниками: объяснение ученых

В частности, Савина-Уильямс в своей научной работе "Mostly Straight: Sexual Fluidity Among Men" утверждает, что молодое поколение все больше открыто к вольной трактовки своей сексуальности и приводит также опрос 40 мужчин, которые настаивают на том, что они гетеросексуальны, но имели связь с другими мужчинами.

Свои мысли ученый высказал на основе собственного исследования, в ходе которого Савин-Уильямс изучил добровольцев среди мужчин и женщин. Каждому из участников показывали порно с участием мужчин и с участием женщин, и измерили расширение зрачков – как показатель сексуального возбуждения.

В частности, в процессе исследования зрачки женщин расширялись, когда они наблюдали за сексом мужчины и женщины, а также женщины с женщиной. Зрачки у мужчин расширялись, когда они наблюдали, как мастурбируют и женщины, и мужчины – и это наблюдалось независимо от заявленных ими сексуальных предпочтений.

"Мы привыкли думать, что бисексуальность – это явление, распространенное среди женщин, – сказал ученый.

Также он добавил, что проведенное исследование показало, что это не так.

"На мужчин было возложено так много культурной ерунды, что даже если у мужчины действительно присутствует сексуальное влечение к другому мужчине, он никогда в этом не признается", – подытожил исследователь.