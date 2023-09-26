Там был стоп-кадр Соколова: жив ли на самом деле командующий Черноморским флотом

В России объявился адмирал Виктор Соколов, о ликвидации которого в штабе Черноморского флота в Севастополе сообщили в ССО.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что рано делать выводы, действительно ли Соколов жив. Ведь россияне могут прибегнуть к манипуляциям, как это было в случае с ликвидацией крейсера "Москва".

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Создали впечатление, что Соколов жив

Он отметил, что информация об уничтожении Соколова поступила в первые часы после удара по штабу Черноморского флота России. Затем через несколько дней Силы специальных операций подтвердили это.

А теперь в российское информационное пространство вбрасывается видео с якобы рутинного совещания в минобороны России с участием Сергея Шойгу. И случайно показывают, что на нем присутствует тот же Соколов.

Однако меня смутило, что Соколов сидел и не двигался. Кроме того, неизвестно, откуда появилось это видео, возможно, Соколова в какой-то квартире снимали. Не могу сказать, что это двойник. Но это может быть стоп-кадр Соколова, который включили в это видео с совещания, чтобы создать впечатление, что он жив,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак предположил, какова ситуация с "ожившим" Соколовым: смотрите видео

Напомним, что в прошлом году, когда ВСУ потопили российский крейсер "Москва", россияне долгое время рассказывали, что это неправда. Также они показывали видео военных, шагающих по плацу и говорили, мол, это команда крейсера "Москва".

"Однако через несколько недель россиянам пришлось признать, что этого военного корабля больше не существует. А потому возможно такой же сценарий используется в случае с Соколовым. Подождем, вероятно, появятся некрологи российских военных из Крыма, и возможно засветится среди погибших и Соколов", – подчеркнул Иван Ступак.

Что известно об ударах по штабу российского Черноморского флота

Украинские силы 22 сентября нанесли удар по штабу в Севастополе. По сообщению ССО, удалось обстрелять здание именно тогда, когда там проводилось совещание с участием руководящего состава Черноморского флота России. Среди них должен быть Соколов.

Позже глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что командующий российским Черноморским флотом вероятного ранен и находится в тяжелом состоянии. Однако точной информации ГУР не владел.

А 25 сентября в ССО подтвердили информацию, что Соколов погиб в результате атаки на штаб Черноморского флота. В общей сложности этот удар унес жизни 34 офицеров, а 105 оккупантов были ранены.

В то же время аналитики из ISW предположили, что гибель Сколова может привести "к значительным сбоям в командовании и управлении Черноморским флотом России".

Однако 26 сентября адмирал Соколов "воскрес" на "коллегии оборонного ведомства". Соответствующее видео опубликовало российское минобороны.