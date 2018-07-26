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Адвокаты Кернеса заявили о давлении на судью Киевского райсуда Полтавы и запугивании его родных

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Адвокаты Кернеса заявили о давлении на судью Киевского райсуда Полтавы
Адвокаты Кернеса заявили о давлении на судью Киевского райсуда Полтавы / city.kharkov.ua

Активисты вместе с группой вооруженных людей 23 июля ворвались в Киевский районный суд Полтавы с целью дискредитировать любое решение судьи Андрея Антонова, принятое по делу Харьковского городского главы Геннадия Кернеса.

Об этом сегодня, 26 июля, журналистам заявили адвокаты Геннадия Кернеса Андрей Цыганков, Лидия Изовитова, Александр Гунченко и Наталья Плиса.

По словам Андрея Цыганкова, это была спланированная акция, чтобы сорвать судебный процесс, а в дальнейшем иметь основания отменить любое решение судьи. При этом, по его мнению, очевидным является тот факт, что для активистов не имеет значения, какое судебное дело относительно мэра Харькова рассматривается, главное, чтобы Геннадий Кернес находился под постоянным уголовным преследованием.

Если бы эти вооруженные люди ворвались в совещательную комнату, в чем, по нашему мнению, была их цель, и добились бы общения с судьей Антонова, даже не нанося ему побоев, любое решение, оправдательное или обвинительное, которое он бы принял, в дальнейшем было бы дискредитировано. И это бы действие стало основанием, чтобы процесс начал слушаться заново на следующие 3 или 5 лет,
– отметил Андрей Цыганков.

Кроме того, защитники Геннадия Кернеса отметили, что это уже не первая попытка давления активистов на суд. В частности, угрозы получали как сами адвокаты, так и судья, и члены его семьи.

"В понедельник судья Антонов сделал заявление в Высший совет правосудия: он должен это сделать, если на него оказывается давление. Судья заявил, что на него лично, на его брата-судью и на его отца – экс-судью оказывается давление и угрозы именно со стороны активистов", – отметила Лидия Изовитова.

Также адвокат отметила, что все 19 прокуроров, которые фигурируют в деле Геннадия Кернеса, не появлялись на последние заседания суда, чтобы поддержать свой обвинительный акт.

"И не появились они не в один день, а 7 или 8 раз подряд. Их 19 прокуроров по этому делу, однако в суд пришел только один документ, в котором сообщалось, что всего один из прокуроров на больничном", – добавила адвокат.

Сегодня сторона защиты озвучила имя заказчика беспорядков в суде и самого политического преследования мэра.

"По моему глубокому убеждению, заказчиком этого действия является народный депутат Антон Геращенко, а то, что он заказчик данного дела, суд установил не только материалами дела, но и показаниями свидетелей, которые под присягой подтвердили эту ситуацию", – сообщил Андрей Цыганков.

Напомним, 10 июля судья Андрей Антонов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. По словам стороны защиты, процессуальное решение судья планировал объявить в течение месяца.

Теги: Новости Украины Новости политики Геннадий Кернес Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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