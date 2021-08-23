Афганская беженка родила на борту самолета: пилоты снизили высоту для ее спасения
Источник:пресс-служба военно-воздушных сил США
Переселенка из Афганистана родила ребенка на борту самолета США. Из-за сложных родов пилоты начали снижать высоту, чтобы в салоне самолета поднялось давление.
Схватки у женщины с захваченного Афганистана начались во время полета. Американский самолет следовал из аэропорта Кабула в Германию.
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По сообщению военно-воздушных сил США, у беременной женщины внезапно начались роды. В какой-то момент произошло осложнение и была угроза жизни ребенка. Пилоту пришлось снизить высоту, чтобы в самолете поднялось давление. Маневр помог женщине.
"Родильный дом" на борту
Как только самолет приземлился на немецкой авиабазе, военные медики вошли в салон и приняли у беженки роды сразу же на борту самолета. После этого женщину вместе с новорожденной девочкой отвезли в ближайшее медучреждение. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Женщину госпитализировали после родов в самолете / Фото Air Mobility Command
Эвакуация из Афганистана: самое главное
- После захвата Афганистана покинуть страну можно только военными самолетами из аэропорта Кабула.
- Из-за этого в аэропорту хаос – люди гибнут в давке, надеясь попасть в самолеты. Более того, все доходило до того, что привязывали себя к самолетам и разбивались с высоты.
- Украина 16 августа на отечественном самолете из Кабула вывезла 80 человек – 8 украинцев и 72 иностранцев.
- 22 августа на украинском самолете прилетели еще 83 человека: из них 31 украинец. В эвакуации нуждаются еще более 100 украинцев.
- США сообщили, что эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи были американцами.
- 23 августа вылетел самолет уже из более чем 100 украинцами на борту.