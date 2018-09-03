Афиша событий на сентябрь в Киеве: концерты, фестивали и вечеринки

Вот и наступила осенняя пора, но это вовсе не означает, что веселья должно стать меньше. Предлагаем вашему вниманию перечень самых интересных событий сентября, среди которых найдется что-то, что продолжит поток счастливых впечатлений лета. Впереди украинскую столицу ждет много концертов, фестивалей и вечеринок, поэтому торопитесь выбирать что-то по душе. Читайте дальше, куда пойти в сентябре

Афиша событий в Киеве на сентябрь 2018 года

Выставка "Живые Динозавры"

ВДНХ

2 сентября – 15 октября

Стоимость билетов: 30-500 грн

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Не имеет значения, сколько вам лет – увидеть динозавра мечтают все! Имеем счастливую возможностью воплотить мечту, ведь на ВДНХ будет собрано 24 фигуры динозавров в натуральную величину, с учетом их окраски и текстуры! Более того, экспонаты выставки "Живые Динозавры" не только выглядят в точности как настоящие, они еще двигаются и издают звуки, присущие этим древним рептилиям. Выставка, которую увидел весь мир, 2 сентября открыта для украинских посетителей, поэтому спешите на встречу с Юрским периодом!



Выставка "Живые Динозавры"

Maria Kolesnikova Quartet

Caribbean Club

6 сентября, 20:00

Стоимость билетов: 100-350 грн

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Музыка в стиле джаз как будто создана для того, чтобы быть саундтреком для такой прекрасной поры года, как осень. 6 сентября на сцене столичного Caribbean Club очаровательная Мария Колесникова со своим квартетом подарят гостям неповторимую атмосферу фортепианного джаза. Талантливая молодая артистка исполняет джазовые стандарты в манере, присущей известной канадской певице Дайане Кролл, завораживая мелодичностью и пластичностью своего пения.

Viva Espana. Piano Flamenco Band

Caribbean Club

8 сентября, 19:00

Стоимость билетов: 150-650 грн

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В рамках цикла концертов "Viva Espana" в Caribbean Club Concert Hall состоится концерт группы Piano Flamenco Band, которая донесет к украинским слушателям зажигательные ритмы далекой Іспании, а коллектив искусных танцовщиц познакомит гостей вечера с этим страстным танцем. Не смотря на то, что фламенко является неоспоримым символом Испании, Пиренейскому полуострову оно досталось из Индии вместе с ромами, явив собой взрывной микс культур. Приглашаем всех неравнодушных на встречу с живым огнем, что живет в звуках этой музыки и движениях этого танца.



Viva Espana

Братья Гадюкины

Docker Pub

8 сентября, 21:00

Стоимость билетов: 175-2450 грн

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Деды украинского рока "Братья Гадюкины" выйдут на сцену Docker Pub, чтобы исполнить для своих поклонников старые хиты, которые каждый знает наизусть, и кое-что из новых песен группы. "Братья Гадюкины" в свое время стали настоящим символом эпохи, символом поколениям украинской молодежи, которая спешила попрощаться с советским прошлым, чтобы создавать новое, яркое и веселое будущее без ограничений и цензуры. Именно с них начиналась независимая украинская музыка.



"Братья Гадюкины"

Кураж Базар

8-9 сентября

ВДНХ

Этой осенью Кураж Базар меняет место своей дислокации, переезжая из Арт-завода Платформа на ВДНХ. Литературный Кураж Базар, который состоится 8 и 9 сентября, изменит формат барахолки, превратив мероприятие на книжный рынок, где будет представлена литература в виде аудиокниг, в бумажном и электронном форматах. Состоятся также презентации новых книг, лекции и литературные чтения. Музыкальная составляющая праздника будет посвящена темам джаза и классической музыки, что в течение двух дней будут звучать с главной сцены. Целью мероприятия является сбор средств для Золотоношской музыкальной школы, пострадавшей от пожара, а также на приобретение фортепиано для 9-летней слепой девочки-самородка из Львова.



Кураж Базар

Руки'в Брюки

Caribbean Club

9 сентября, 19:00

Стоимость билетов: 180-480 грн

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В течение 11 лет творческого пути группа "Руки'в Брюки" доказала свой статус главного рок'н'ролл-бэнда страны, создавая стильную и драйвовую музыку. На концерте 9 сентября будут сыграны главные хиты из 5 предыдущих альбомов, а также выполнены новые песни. Изюминкой вечера станет яркий танцевальный перформанс от балета Shiny Stockings. Их концерт — это всегда веселое и зажигательное событие, которое не может оставить равнодушным никого, никому не давая устоять на месте.



"Руки'в Брюки"

Everlast

Зеленый Театр

9 сентября, 19:00

Стоимость билетов: 750 грн

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Эрик Френсис Шроди, более известный как Everlast, участник легендарных House of Pain и La Coca Nostra, снова выступит в Киеве. Любопытство этого артиста обусловлено тем, что он является создателем нового стиля, основанного на стыке таких жанров, как блюз, фолк, кантри и рэп. Артист отличился также сотрудничеством со многими звездными исполнителями от Limp Bizkit до Мадонны. В Киеве будет отмечаться 20-летие второго сольного альбома Everlast "Whitey Ford Sings the Blues", который стал выдающимся для рэпера, и, конечно, поклонники смогут услышать много новых песен. До встречи в Caribbean Club.



Everlast

Сергей Жадан, Антенна

Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины

14 сентября, 19:00

Стоимость билетов: 220-500 грн

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Самый известный украинский поэт современности Сергей Жадан, выпустил новый сборник стихов, и 14 сентября на сцене Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины представит его киевской публике. "Антенна" — это 80 стихов, описывающих и раскрывающих мироздание, горячо молясь о судьбе человечества, и одновременно холодно и отстраненно отмечая реалии эпохи. Автор, который признан классиком украинской литературы, славится не только мастерством написания своих произведений, но и уникальной манерой их живого донесения, поэтому подобные выступления всегда являются особым событием, заслуживающим внимания.



Сергей Жадан

Barometer: International Bar Show 2018

КВЦ Парковый

28-30 сентября, 12:00

Стоимость билетов: 200-1400 грн

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Долгожданный международный фестиваль барной культуры Barometer пройдет в конце сентября на территории КВЦ Парковый. Вас ждут лучшие алкогольные коктейли, созданные специально для мероприятия, разнообразие закусок и, самое полезное, многочисленные лекции, мастер-классы и выступления спикеров, которые поделятся секретом успеха и вдохновят на мысли о собственном бизнесе. Barometer продлится три дня, с 28 по 30 сентября – покупайте билеты и не опаздывайте на открытие!



Фестиваль барной культуры Barometer

OldCarLand

ВДНХ

28-30 сентября

Стоимость билетов: 120 грн

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В течение трех дней на ВДНХ будет собрано целую эпоху машиностроения! Выставка OldCarLand, которая состоится уже в девятый раз, это огромный слет винтажных транспортных средств, многие из которых сохранились в единственном экземпляре. Старшим автомобилям фестиваля уже более 80 лет, при этом некоторые из них приедут на мероприятие своим ходом. Во время фестиваля отдельным событием станут гонки раллийных ретро-автомобилей. Воспользуйтесь уникальной возможностью прикоснуться к истории, воочию увидев моторный транспорт на всем пути от его рождения и до сегодняшнего дня.



Выставка OldCarLand

The Maneken

Caribbean Club

29 сентября, 19:00

Стоимость билетов: от 450 грн

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Группа The Maneken, которая по словам ее фронтмена Евгения Филатова, подарила украинской музыке свободу, космополитичность и узнаваемость на мировой сцене, празднует 10 день рождения. К юбилею артисты подготовили особенную программу, в которую вошли песни со всех предыдущих альбомов коллектива, таким образом иллюстрируя весь путь экспериментов со стилями и творческих трансформаций, которые произошли с группой за это время. О The Maneken можно смело утверждать – они оригинальные, талантливые и яркие. Они – символ новой волны украинской музыки.



The Maneken