Африканец по прозвищу "Терминатор" стал потенциальным соперником Ломаченко

Василий Ломаченко, который недавно победил Хосе Педрасу, может провести следующий бой против ганского боксера Ричарда Комми.

Чтобы претендовать на бой с Ломаченко, ганцу сначала нужно одолеть россиянина Ису Чаниева, передает Sport.ua.

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"Перед тем, как говорить о Ломаченко, Комми нужно побить Чаниева. В целом, Ричард может быть неудобным соперником для Василия", – заявил промоутер боксера Лу Дибелла.

"Ричард – высокий парень с неплохим ударом. Он будет аутсайдером в поединке с Ломаченко, но для него было бы здорово провести такой бой", – считает промоутер.

Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей– 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

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