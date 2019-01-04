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      Агент Зинченко рассказал о трансферных перспективах украинца

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      Агент Зинченко рассказал о трансферных перспективах украинца
      Агент Зинченко рассказал о трансферных перспективах украинца / politeka.net

      Агент украинского футболиста Александра Зинченко Алан Прудников рассказал о трансферных перспективах игрока "Манчестер Сити". Он не исключает возможный переход хавбека в итальянский "Наполи".

      "Игрового времени в "Манчестер Сити" для Зинченко все еще не достаточно, чтобы быть довольным. Но сейчас ситуация лучше, чем была два месяца назад. Ему предоставили возможность сыграть в трех матчах Лиги чемпионов, мы это оценили. Но ему нужно расти, поэтому мы всегда открыты для переговоров", – цитирует агента Tuttomercatoweb.

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      По его словам, английский клуб не хочет продавать Зинченко.

      "Манчестер Сити" не хочет его продавать, потому что рассчитывает на него. Но мы следим за трансферным рынком и готовы выслушать потенциальные предложения. Особенно те, которые будут рассчитаны на лето.

      У нас сложились хорошие отношения с "Наполи" после нашей встречи летом 2017 года. Но с тех пор цена на Зинченко существенно выросла. Сегодня его подписать будет сложнее", – завил представитель Зинченко.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Манчестер Сити Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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