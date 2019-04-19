Агитационные звонки Порошенко украинцам: кто за этим стоит

Накануне второго тура выборов украинцы начали получать телефонные звонки от действующего Президента Украины Петра Порошенко. И все бы ничего, если бы голос гаранта не был записанным и это бы не было предвыборной агитации.

В своем обращении Порошенко призывает украинцев прийти на избирательные участки и поддержать его курс.

Читайте также: Сколько денег потратили Порошенко и Зеленский на выборы во втором туре

21 – апреля решающий день, который определит судьбу страны. Прошу Вас поддержать мой курс: демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь к Европейскому Союзу и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, что упадет на колени. Главное – сохранить страну. И до встречи 21-го,

– говорит голос действующего президента.

Как Порошенко обзванивает украинцев накануне второго тура выборов: смотрите видео

Судя по сообщениям в соцсетях, звонят минимум из двух номеров – 044-364-88-43 (киевский стационарный номер) и 089-220-00-21 (IP-телефония). Некоторые из пользователей убеждают, что звонки с последнего номера поступали еще в прошлом году: либо с опросом от сети автозаправок, либо из визового центра, либо же абоненты просто слышали мелодию.

К слову, 19 апреля с киевского стационарного номера получил такой звонок от Порошенко и один из журналистов 24 канала. Свои контакты ни штаб Порошенко, ни его партии БПП он не оставлял.



Звонок от Порошенко получил и журналист 24 канала

В штабе Порошенко подтвердили, что это именно они делают такие звонки и оплачивают их из избирательного фонда. Правда, сумму, во сколько обошлась такая агитация, пока не называют, передает Движение ЧЕСНО.

Кроме того, где штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые является персональными данными, нардеп и руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко Максим Саврасов в комментарии активистам отметил, что "алгоритма не знает". Также он не сообщил, как команда действующего президента получила доступ к телефонным номерам.

Читайте также: Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине

По словам представителя команды Порошенко Олега Медведева, такие звонки помогут определиться с выбором тем, кто еще не знает, за кого голосовать 21 апреля.

Кому-то нравятся такие звонки. У кого-то вызывают отторжение... Важна реакция тех избирателей, которые не определились. За них идет борьба. Опросы показывают, что их уже много – менее 20%. Возможно, этот звонок и дебаты помогут им сделать осознанный выбор в пользу одного из кандидатов. Желательно, конечно, в пользу Петра Порошенко,

– подчеркнул он.

Согласно анализу промежуточного отчета штаба Порошенко от 13 апреля по расходам на предвыборную кампанию, там нет никаких данных относительно расходов на такие звонки. Вероятно, эта информация будет содержаться в финальном отчете, который обнародуют уже после второго тура выборов.

Социолог Ирина Бекешкина, со своей стороны отметила, что избиратели Петра Порошенко являются очень образованными. Это же самое можно сказать и о сторонниках Зеленского.

Избиратели Порошенко и Зеленского являются похожими в том, что и там, и там образовательный уровень сторонников – выше, чем среди других кандидатов. Поэтому, когда говорили, что Зеленского поддерживают недоумки, – это не так. Избиратели Зеленского и Порошенко также похожи тем, что в основном живут в больших городах. Кроме того, электорат обоих кандидатов поддерживает европейский вектор развития Украины,

– утверждает эксперт.

Что известно о президентских выборах 2019 года?

Поскольку каждый из кандидатов не преодолел барьер в 50% по итогам голосования 31 марта, был объявлен второй тур. Его назначили на 21 апреля. Во второй тур вышли первые два места, занявшие действующий президент Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%).



Окончательные результаты второго тура ЦИК должен объявить до 1 мая. А 3 июня должна состояться инаугурация вновь избранного главы государства. На этот раз президента в Украине выбирают в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПОРОШЕНКО ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ ВЫБОРОВ: