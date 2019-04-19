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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Агітаційні дзвінки Порошенка українцям: хто за цим стоїть

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      Українці отримують дзвінки від Порошенка: президент агітує прийти на вибори 21 квітня та підтримати його
      Українці отримують дзвінки від Порошенка: президент агітує прийти на вибори 21 квітня та підтримати його / Фото з відкритих джерел

      Напередодні другого туру виборів українці почали отримувати телефонні дзвінки від чинного Президента України Петра Порошенком. І все б нічого, якби голос гаранта не був записаним і це б не було передвиборчою агітацію.

      У своєму зверненні до українців Порошенко закликає прийти на виборчі дільниці та підтримати його курс.

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      21 – квітня вирішальний день, що визначить долю країни. Прошу Вас підтримати мій курс: демократію та гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу та НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, що впаде на коліна. Головне – зберегти країну. І до зустрічі 21-го,
      – каже голос чинного президента.

      Як Порошенко обдзвонює українців напередодні другого туру виборів: дивіться відео

      Судячи з дописів у соцмережах, телефонують щонайменше з двох номерів – 044-364-88-43 (київський стаціонарний номер) та 089-220-00-21 (IP-телефонія). Дехто з користувачів переконує, що дзвінки з останнього номера надходили ще минулого року: або з опитуванням від мережі автозаправок, або з візового центру, або ж абоненти просто чули мелодію.

      До слова, 19 квітня з київського стаціонарного номера отримав такий дзвінок від Порошенка й один із журналістів 24 каналу. Свої контакти ані штабу Порошенка, ані його партії БПП він не залишав.

      Порошенко, Зеленський, дзвінок, українці, вибори, агітація
      Дзвінок від Порошенка отримав і журналіст 24 каналу 

      У штабі Порошенка підтвердили, що це саме вони роблять такі дзвінки та оплачують їх з виборчого фонду. Щоправда, суму, у скільки обійшлася така агітація, поки не називають, передає Рух ЧЕСНО.

      Крім того, де штаб Порошенка взяв телефонні контакти українців, які є персональними даними, нардеп і керівник секретаріату партії "Блок Петра Порошенка Максим Саврасов у коментарі активістам зазначив, що "алгоритму не знає". Також він не повідомив, як команда чинного президента отримала доступ до телефонний номерів.

      Читайте також: Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні

      За словами речника команди Порошенка Олега Медведєва, такі дзвінки допоможуть визначитися з вибором тим, хто ще не знає, за кого голосувати 21 квітня.

      Комусь подобаються такі дзвінки. У когось викликають відторгнення... Важливою є реакція тих виборців, які не визначилися. За них іде боротьба. Опитування показують, що їх уже багато – щонайменше 20%. Можливо, цей дзвінок і дебати допоможуть їм зробити усвідомлений вибір на користь одного з кандидатів. Бажано, звісно, на користь Петра Порошенка,
      – наголосив він.

      Відповідно до аналізу проміжного звіту штабу Порошенка від 13 квітня щодо видатків на передвиборчу кампанію, там немає жодних даних щодо витрат на такі дзвінки. Імовірно, ця інформація міститиметься у фінальному звіті, який оприлюднять уже після другого туру виборів.

      Соціолог Ірина Бекешкіна, зі свого, боку зауважила, що виборці Петра Порошенка є дуже освіченими. Це ж саме можна сказати й про прихильників Зеленського.

      Виборці Порошенка та Зеленського є подібними в тому, що і там, і там освітній рівень прихильників – вищий, ніж серед інших кандидатів. Тому, коли казали, що Зеленського підтримують недоумки, – це не так. Виборці Зеленського і Порошенка також є схожими тим, що здебільшого живуть у великих містах. Крім того, електорат обох кандидатів підтримує європейський вектор розвитку України,
      – стверджує експерт.

      Що відомо про президентські вибори 2019 року? Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня. До другого туру вийшли перші два місця, які посіли чинний президент Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%).

      Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. А 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави. Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

      як розгортаються події навколо порошенка перед другим туром виборів:
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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