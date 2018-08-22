Аякс – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 22 августа, "Динамо" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Аякса" на выезде. Этот матч будет доступен для просмотра по телевидению и онлайн.

За неделю до матча не было известно, кто будет транслировать этот матч. До этого игры "Динамо" транслировал канал "2 + 2", а на матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА не продало права на трансляцию ни одному из украинских телеканалов. Однако "Медиа группа Украина" удалось договориться насчет показа матча "Динамо" в Амстердаме против "Аякса".

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Матч будет транслироваться на канале "Футбол 2". Сама игра начнется в 22:00. Трансляция со стадиона – в 21:45. Перед матчем на канале будет работать студия с экспертами в программе "Ночь Лиги чемпионов". Она выйдет и по окончании игры.



Кроме трансляции по телевидению, матч покажут и онлайн на сайте Oll.tv. Однако трансляция платная (29 гривен за 24 часа доступа к видео и 59 гривен за месячную подписку) и требует регистрации.



Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – по окончании игры на сайте 24 канала.

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