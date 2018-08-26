"Аякс" разгромил "Эммен" со счетом 5:0 перед матчем с "Динамо"

"Динамо" примет "Аякс" в матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов во вторник, 28 августа. И ждать Украинский клуб будет серьезное испытание.

В третьем туре Эредивизии соперник киевлян в плей-офф квалификации ЛЧ разгромил новичка высшего дивизиона "Эммен".

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Клуб из Амстердама отгрузил гостям целых пять "сухих" голов. Начал избиение Зиех, который расписывался и в воротах Дениса Бойко. Далее оформил дубль опытный Клаас-Ян Хунтелаар. Еще один раз в сетку ворот "Эммен" мяч отправил и обидчик "Динамо" Душан Тадич. Гол в свои ворота организовал защитник "Эммен" Бейль. В итоге 5:0 – "Аякс" в прекрасном настроении отправляется в Киев на игру с "Динамо".

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