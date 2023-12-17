"От Ярика и Ани Лорак": появились фото последствий атаки на аэродром "Морозовск" под Ростовом
В ночь на 17 декабря в Ростове-на-Дону было неспокойно. Там раздавались взрывы, а в сети жаловались, что неизвестные беспилотники якобы атаковали аэродром "Морозовск".
В сети были опубликованы последствия ночной атаки. В частности, телеграм-канал "monitor" показал несколько фотографий.
Смотрите также В Таганроге снова громкие взрывы: мэр убеждает, что событий "не зафиксировано"
На аэродроме под Ростовом раздавались взрывы
В сети одно из российских СМИ предполагало, что БПЛА якобы пытались атаковать местный военный аэродром "Морозовск". Известно, что на нем базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (военная часть №75392). Оккупанты заявляли, что "все беспилотники сбили", но в сети начали появляться кадры с реальными последствиями ночных взрывов.
Так, на опубликованных в сети фотографиях видно закрылки, вероятно, Су-34, которые все посечены. Кроме того, на опубликованных фото также видны надписи: "Ани Лорак спонсор" и послание "От Ярика".
Последствия взрывов на аэродроме под Ростовом – больше в галерее
К слову, согласно открытой в сети информации, на аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34. Во время полномасштабного вторжения на аэродроме "Морозовск" могло базироваться более 30 бомбардировщиков Су-34.
"Взрывная" ночь в России
Кремлевские пропагандисты заявили, что в ночь на 17 декабря территорию России "массированно атаковали беспилотники". Взрывы раздавались в разных областях страны-агрессора. В частности, в сети были сообщения о "хлопке" в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.
Российское минобороны традиционно отчиталось об "успешной" работе и рассказывало басни об "сбитии 33 беспилотников".
Взрывы в России: последние новости
- В Курской области 15 декабря периодически раздавались взрывы. Оккупанты жаловались на мощные взрывы и заявляли, что в регионе якобы работает "пе-ве-о". Как стало известно впоследствии, в результате "хлопка" были повреждены ЛЭП и компрессорная станция.
- Ночью 14 декабря тревожно было в московской области. Россияне заявили, что по меньшей мере две воинские части оказались под ударом беспилотников. Взрывы также звучали и в Калужской области. Как сообщили источники 24 Канала в разведке, ночные взрывы в России – это спецоперация ГУР.
- Недавно взрывы раздавались и в Таганроге. Местные жители сильно начали бить тревогу и обсуждали в сети, что же могло произойти. Одни утверждали, что взрыв якобы произошел в районе "Русского поля", кто-то – "Военного городка", другие же говорили, что слышали взрыв на окраине города. Впрочем, местные власти решили никак не комментировать события в городе.