Хотят быть ближе: Шарп предположил, зачем россиянам новый аэродром

Россияне начали строительство нового аэродрома в Белгородской области в 75 километрах от украинской границы. Он нужен оккупантам не только для нанесения ударов по Украине.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что для ударов по аэродрому украинских военных расстояние 75 километров не является малым. Однако возможности ВСУ с каждым днем развиваются.

Смотрите также Спасибо за меткость, – Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому

Зачем россиянам новый аэродром

По словам Шарпа, 75 километров – это очень близкое расстояние до границы. Однако россияне понимают, что HIMARS, вероятнее всего из-за запрета США, не смогут применяться ВСУ, а реактивным системам "Смерч" и "Ольха" они смогут противостоять.

Россияне нуждаются в посадочной полосе для самолетов транспортной или штурмовой авиации, чтобы они были ближе к этому участку. Теоретически может и планироваться захват украинской территории в глубину и они исходят из того, что аэродром будет дальше от границы,

– отметил военный обозреватель.

Возможности поражения

Такое расстояние от границы с Украиной, по словам Шарпа, на самом деле не является уже таким малым. Средства поражения для такой дистанции должны подойти к самой линии фронта или границы и атаковать на определенной дальности только для того, чтобы запустить ракету на 75 километров.

В реальности это требует большей дистанции, ведь такими системами не рискуют и бьют с глубины. Расчеты россиян базируются на том, что они будут иметь близкую возможность по применению самолетов, несмотря на возможности Украины,

– отметил военный обозреватель.

Однако он добавил, что украинские возможности со временем возрастут, в том числе и собственного производства, поэтому этот аэродром станет одной из приоритетных целей нашей страны.

Взрывы в России: последние новости

Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, военного логистического центра в Белгородской области. С 27 апреля на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя . По подсчетам Sentinel Hub, ее длина примерно 1800 метров.