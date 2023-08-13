Знаем о каждом шаге, – партизаны показали аэродром в Джанкое, где есть оккупанты

Партизаны показали кадры с аэродрома у села Победное Джанкойского района Крыма. Представители "Атеша" рассказали о взаимовыгодном сотрудничестве с российскими военными там.

На кадрах хорошо видна российская техника, которую держат оккупанты в районе аэродрома. Кстати, впоследствии там может возникать "хлопок", как на базе россиян возле Евпатории.

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Партизаны показали, что происходит на аэродроме в Джанкое

Наши источники постоянно докладывают нам о происходящем на аэродромах. Один из них – аэродром в селе Победное Джанкой (45.701799, 34.414216). Ничего не происходит без нашего ведома,

– заверили партизаны.

Они также объяснили, что, благодаря взаимовыгодному сотрудничеству между военными России и партизанами, "Атеш" знает каждый шаг и поступок российских захватчиков.

"Продолжаем вести надзор за состоянием дел оккупанта в Крыму", – заявили в "Атеше".

Партизаны показали фото с аэродрома в Джанкое

Аэродром в Крыму, где пока находятся россияне: смотрите на карте

Две серии взрывов в Крыму: коротко

Посреди дня 12 августа во временно оккупированном Крыму стало громко – раздались взрывы на Крымском мосту. Мониторинговые телеграм-каналы написали об атаке неустановленных дронов. Российское минобороны заявило о якобы атаке ракетой С-200, которую, мол, они сбили (хотя сбить ее фактически невозможно).

Впоследствии второй раз серию взрывов услышали через несколько часов – ориентировочно в 15 часов 12 августа. Тогда оккупанты также применили "дымовой занавес", чтобы скрыть повреждения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что наши военные пока не знают о последствиях взрывов на Крымском мосту. Однако россияне не просто так перекрывали движение по мосту.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что на переправе таки были попадания, ведь виднелся дым черного цвета, а таких "дымовых завес" не бывает. Черный дым означает, что что-то попало и горит.

Партизаны движения "Атеш" призывают присоединяться к ним, отправляя информацию на @atesh_fire.