Эти самолеты становятся дефицитными: насколько серьезна для россиян потеря четырех Ил-76 в Пскове
Ночью Россия подверглась массированной атаке беспилотниками. В частности, дроны ударили по аэродрому в Пскове и уничтожили российские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что такие атаки БпЛА по территории и военным объектам страны-агрессора могут изменить правила игры в войне при условии, что станут действительно масштабными.
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Он отметил, что ночью на 30 августа произошла очень масштабная атака дронами по территории России. И высказал надежду, что коэффициент такого поражения будет только расти.
"Если бы, условно говоря, такие удары происходили каждую ночь в пределах месяца, тогда последствия таких атак повлияли бы на ход этой войны. А сегодня можно поздравить всех, кто организовал эту блестящую операцию, с очередным шагом к нашей победе", – подчеркнул Черник.
Продолжается ревизия систем ПВО
Результатом атаки на аэродром "Кресты", расположенный в 6 километрах от Пскова, стало поражение 6 российских самолетов Ил-76, 4 из которых уничтожены.
Россияне имеют около 110 рабочих машин Ил-76, но сейчас эти самолеты становятся дефицитными.
В советское время Ил-76 строили в Ташкенте (столица Узбекистана – 24 Канал). Затем производство перенесли в Ульяновск в Россию. Но сейчас полноценно их производить и выйти на промышленные показатели, какие были во времена Советского Союза, россиянам будет невероятно трудно.
– подчеркнул военный эксперт.
Какие последствия для россиян будут иметь удары по аэродрому в Пскове: смотрите видео
В то же время, это очень важная для них машина, ведь она может брать на борт до 47 тонн груза. И сейчас российский контингент в Сирии не получит эти 4 Ил-76, а это достаточно хороший результат.
Кроме того, по мнению Петра Черника, продолжается ревизия систем противовоздушной обороны России. Все больше закупщиков российского оружия в мире задумаются, стоит ли приобретать это оружие? И это усугубит удар по имиджу России как продавцу вооружения.Обратите внимание! На аэродроме "Кресты" в Пскове дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, который имеет в пользовании те же военно-транспортные самолеты Ил-76 По информации СМИ, именно этими бортами происходит перевозка беспилотников "Шахед" из Ирана в Россию.
Взрывы на аэродроме в Пскове: важное
- Приблизительно в полночь 29 августа аэродром "Кресты" в Пскове атаковали, по информации местных жителей, 20 дронов. В результате их попадания были слышны взрывы и начался пожар.
- Впоследствии ГУР сообщило, что были уничтожены 4 самолета Ил-76. Кроме того, были еще повреждены летательные аппараты на аэродроме. Также источники 24 Канала сообщили, что в Пскове прошла спецоперация ГУР.
- Также российские пропагандисты подтвердили атаку на аэродром в Пскове, однако заверили в лишь в "частичных" поражениях.
- В то же время губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что после атаки дронами на аэродром "жертв нет". Относительно ущерба, нанесенного атакой дронами на аэродром, его масштаб пока уточняется.