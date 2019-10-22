Аэропорт "Киев" изменил работу из-за тумана: какие рейсы отменены

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") отменил ряд авиарейсов из-за тумана, который утром 22 октября накрыл столицу. Среди отмененных – рейсы в Рим, Берлин и Варшаву.

Аэропорт отменил не только международные рейсы, но и внутренние – в Одессу и Днепр. Авиаперевозчики отменили полеты в частном порядке, пишет theБабель.

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Какие международные рейсы отменили?

Киев – Рим (аэропорт "Фиумичино"). Самолеты компаний Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia должны были вылететь в 5:25.

(аэропорт "Фиумичино"). Самолеты компаний Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia должны были вылететь в 5:25. Киев – Варшава . Самолет компании LOT должен был вылететь в 6:05.

. Самолет компании LOT должен был вылететь в 6:05. Киев – Берлин. Рейс авиасудна Wizz Air был запланирован на 6:10

Какие рейсы перенесли?

Киев – Днепр. Вылет судна "Мотор Сич" ожидается в 11:00.

Киев – Одесса. Рейс самолета "Мотор Сич" ожидается в 11:40.

Сейчас пассажиры отмененных авиарейсов ожидают перенаправления в аэропорт "Борисполь". Там рейсы не отменяли.

Посмотреть онлайн-список рейсов аэропорта "Киев" – можно здесь.

Что надо знать о туманах в Киеве?

Утром 22 октября густой туман покрыл не только столицу, но и все области Украины.



Однако, жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, последнюю неделю жалуются на превышенный уровень загрязнения воздуха в столице.



Власть Киева утверждает, что в воздухе столицы нет ни одного масштабного превышения концентрации вредных веществ. Задымления, которое наблюдают киевляне – это густые утренние туманы. Ситуация в столице улучшится, когда изменится погода.