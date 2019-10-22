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      Аэропорт "Киев" изменил работу из-за тумана: какие рейсы отменены

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      Аэропорт Киев (Жуляны) отменил рейсы из-за тумана расписание
      Аэропорт "Киев" отменил ряд рейсов из-за тумана / Фото с Facebook

      Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") отменил ряд авиарейсов из-за тумана, который утром 22 октября накрыл столицу. Среди отмененных – рейсы в Рим, Берлин и Варшаву.

      Аэропорт отменил не только международные рейсы, но и внутренние – в Одессу и Днепр. Авиаперевозчики отменили полеты в частном порядке, пишет theБабель.

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      Какие международные рейсы отменили?

      • Киев – Рим (аэропорт "Фиумичино"). Самолеты компаний Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia должны были вылететь в 5:25.
      • Киев – Варшава. Самолет компании LOT должен был вылететь в 6:05.
      • Киев – Берлин. Рейс авиасудна Wizz Air был запланирован на 6:10

      Какие рейсы перенесли?

      • Киев – Днепр. Вылет судна "Мотор Сич" ожидается в 11:00.
        Киев – Одесса. Рейс самолета "Мотор Сич" ожидается в 11:40.

      Сейчас пассажиры отмененных авиарейсов ожидают перенаправления в аэропорт "Борисполь". Там рейсы не отменяли.

      Посмотреть онлайн-список рейсов аэропорта "Киев" – можно здесь.

      Что надо знать о туманах в Киеве?
      Утром 22 октября густой туман покрыл не только столицу, но и все области Украины.

      Однако, жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, последнюю неделю жалуются на превышенный уровень загрязнения воздуха в столице.

      Власть Киева утверждает, что в воздухе столицы нет ни одного масштабного превышения концентрации вредных веществ. Задымления, которое наблюдают киевляне – это густые утренние туманы. Ситуация в столице улучшится, когда изменится погода.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины авиация Новости Киева Новости Одессы Новости Польши Непогода в Украине Новости Днепра
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