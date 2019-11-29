Аэропорт в Днепре отстроят за деньги Коломойского и Ярославского, – Криклий

В 2020 году начнутся работы по строительству новой взлетной полосы в Днепровском аэропорта. Инвестировать в работы вроде бы готовы Игорь Коломойский, который является владельцем первого терминала, и Александр Ярославский.

Об этом в программе "Право на власть" на "1 + 1" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Он анонсировал старт тендера и разработки проектно документации по Днепровскому аэропорту.

Со следующего года уже начнутся работы по взлетной полосе. И у нас также идут переговоры с новым инвестором по поводу нового терминала,

– заявил Криклий.

Министр убеждал, что уже нашли инвестора для строительства нового терминала в аэропорту в Днепре: "Фамилии можем назвать. Вы знаете, что владельцем имеющегося терминала является Игорь Коломойский. Инвестировать в новый терминал заинтересован господин Ярославский".

Перипетии с аэропортом Днепра: главное

В бюджете-2020 на аэропорт в Днепропетровской области заложили 1 миллиард гривен: об этом 19 ноября заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. Перед этим в сентябре в местных СМИ писали, что Кабмин "забыл" выделить деньги на аэропорт в Днепре.

Еще раньше, в июне 2019, президент Зеленский звонил мэру Днепра Филатову, и тот сказал журналистам, что глава государства "вплотную заинтересован" развитием аэропорта в Днепре. Звонок состоялся из-за обращения горсовета Днепра к президенту с просьбой выделить на реконструкцию аэропорта 2,7 миллиарда гривен.

Глубокий износ взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр" и его инфраструктуры в целом привел почти к полному прекращению выполнения рейсов – а это сдерживает развитие региона и снижает инвестиционную активность.