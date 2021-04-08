Аэропорта "Днепропетровск" больше нет: новое название еще не выбрали
Аэропорт "Днепропетровск" переименовали в "Днепр". Однако это еще не полное обновление названия днепровского аэропорта. Впоследствии к нему еще должны добавить имя выдающегося человека.
Источник:фейсбук Владислава Криклия
Такую информацию опубликовал в своем фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий. Изменение названия состоялось 8 апреля.
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Подробнее о переименовании
Название на "Днепр" изменили в сразу в нескольких местах:
- сертификатах аэродрома;
- сборнике аэронавигационной информации;
- в информационных материалах;
- на сайте аэропорта;
- в реестрах.
Не изменено по состоянию на 6 часов вечера 8 апреля только название фейсбук страницы.
Страница аэропорта в фейсбуке / Скриншот 24 канала
Выбор нового названия
По словам Криклия, полное переименование состоится в скором времени. Перед этим проведут голосование.
Этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь которого знакового исторического деятеля назовут новый аэропорт. Международный аэропорт "Днепр имени ...",
– добавил министр.
С каких имен можно будет выбирать, он не уточнил. Также неизвестно, можно ли будет предлагать свои варианты и как будет происходить голосование.
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