Аэропорт "Днепропетровск" переименовали в "Днепр". Однако это еще не полное обновление названия днепровского аэропорта. Впоследствии к нему еще должны добавить имя выдающегося человека.

Такую информацию опубликовал в своем фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий. Изменение названия состоялось 8 апреля.

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Подробнее о переименовании

Название на "Днепр" изменили в сразу в нескольких местах:

сертификатах аэродрома;

сборнике аэронавигационной информации;

в информационных материалах;

на сайте аэропорта;

в реестрах.

Не изменено по состоянию на 6 часов вечера 8 апреля только название фейсбук страницы.



Страница аэропорта в фейсбуке / Скриншот 24 канала

Выбор нового названия

По словам Криклия, полное переименование состоится в скором времени. Перед этим проведут голосование.

Этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь которого знакового исторического деятеля назовут новый аэропорт. Международный аэропорт "Днепр имени ...",

– добавил министр.

С каких имен можно будет выбирать, он не уточнил. Также неизвестно, можно ли будет предлагать свои варианты и как будет происходить голосование.

Обратите внимание! В международном аэропорту "Днепропетровск" 17 марта начали строить первую очередь нового аэродромного комплекса. В частности, сейчас строят перрон и рулежные дорожки (часть полосы, где самолеты только ездят). Строительство должны закончить за 3 года. Подробнее о нем – по ссылке.