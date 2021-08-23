В аэропорту Кабула произошла стрельба: в бой вступили военные США и Германии

Возле одного из пунктов пропуска в аэропорт Кабула произошла стрельба. Есть раненые и один убитый.

В стрельбе принимали участие военные из США и Германии. По словам командования Германии, никто из военных не пострадал, однако есть другие жертвы.

К теме Талибы собрались атаковать Панджшер: Ахмад Масуд отказался сдаться

Погиб афганский охранник

Как сообщают немецкие военные, перестрелка началась 23 августа в 4 часа утра по местному времени. В обстреле участвовали "неизвестные" боевики и войска Афганистана. От обстрела погиб афганский охранник, а еще 3 получили ранения.

Заметьте Семь человек погибли в давке во время эвакуации из аэропорта Кабула

По предварительной информации, стрельба началась, когда тысячи людей заполнили аэропорт, пытаясь спастись бегством из-под власти талибов. Окончательная причина беспорядков и инициаторы неизвестны.

Эвакуация из Афганистана: самое главное