В аэропорту Кабула произошла стрельба: в бой вступили военные США и Германии
Источник:Командование Объединенных сил Германии
Возле одного из пунктов пропуска в аэропорт Кабула произошла стрельба. Есть раненые и один убитый.
В стрельбе принимали участие военные из США и Германии. По словам командования Германии, никто из военных не пострадал, однако есть другие жертвы.
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Погиб афганский охранник
Как сообщают немецкие военные, перестрелка началась 23 августа в 4 часа утра по местному времени. В обстреле участвовали "неизвестные" боевики и войска Афганистана. От обстрела погиб афганский охранник, а еще 3 получили ранения.
Заметьте Семь человек погибли в давке во время эвакуации из аэропорта Кабула
По предварительной информации, стрельба началась, когда тысячи людей заполнили аэропорт, пытаясь спастись бегством из-под власти талибов. Окончательная причина беспорядков и инициаторы неизвестны.
Эвакуация из Афганистана: самое главное
- После того, как талибы 15 августа захватили Афганистан, покинуть страну можно лишь военными самолетами из аэропорта Кабула.
- Из-за этого в аэропорту поднялся хаос – люди в давке погибали, пытаясь попасть в самолеты. Доходило до того, что они привязывали себя к самолетам и разбивались с высоты.
- Украина 16 августа на отечественном самолете из Кабула вывезла 80 человек – 8 украинцев и 72 иностранцев.
- 22 августа на украинском самолете прилетели еще 83 человека: из них 31 украинец. В эвакуации нуждаются еще более 100 украинцев.
- США сообщили, что эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи были американцами.