Городской голова Одессы Геннадий Труханов подал электронную декларацию за 2020 год. В ней он указал 267 тысяч гривен зарплаты, а также 6 часов, арендованную машину и акции компаний.

О том, сколько мэр Одессы заработал и чем владеет, свидетельствуют данные его электронной декларации.

Читайте также Кто такой Труханов: скандальные факты о мэре Одессы

Доходы, наличные и деньги в банках

на посту мэра Одессы Труханов заработал 267 тысяч гривен;

283,4 тысячи он получил от швейцарской фирмы Contract Casa Sagl. LTD, которая арендовала его квартиру;

имеет сохранение в размере 5 тысяч долларов наличными, а также примерно 390 тысяч гривен и 2 562 доллара на банковских счетах;

у мамы одесского городского головы 1,3 миллиона гривен и 233 тысячи долларов наличными, а на ее счетах в банках хранится 17,7 тысячи евро, 1 094 долларов и примерно 8 тысяч гривен;

также Труханов задекларировал подарок от дочери, который он оценил в 600 тысяч гривен.

Недвижимость семьи Труханова

глава Одессы задекларировал недвижимость дочерей Алисы и Екатерины, а также их матери – Татьяны Колтуновой;

Екатерина владеет квартирой площадью 149 квадратных метров за почти 1,5 миллиона гривен, а Алиса и ее мама вместе приобрели квартиру площадью 296 квадратов за более чем 4 миллиона гривен;

политик внес в декларацию и дом в Одессе площадью 252,4 квадратных метров, который на 71% принадлежит его матери;

среди задекларированного – земельные участки в Одессе и Винницкой области площадью 681 и 26,9 квадратных метров. Сам мэр Одессы владеет еще одной квартирой площадью 131,8 квадратных метров.

Автомобиль, часы и ювелирные изделия

в декларации указан внедорожник Land Rover, который взяла в аренду дочь Труханова в компании "Лесор Одесса".

городской голова подал в декларации информацию о 6 наручных часах известных брендов Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne, а также часы Bovet и ювелирные украшения матери.

Ценные бумаги

Труханов владеет акциями "Одесского нефтеперерабатывающего завода", а его мама – компании "Комуненерготранс";

кроме того, в октябре 2020 года мать Труханова стала владелицей 42 облигаций внутреннего государственного займа более чем на 28 тысяч гривен.

Справка. Геннадий Труханов – украинский политик, известный пророссийскими взглядами, имеет паспорт России. Занимает должность мэра Одессы с 2014 года. Ранее был членом "Партии регионов".