Акция "ЗупиниЛося": в Киеве со скандалами и драками взялись наводить порядок на дорогах

Активисты своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Порой со скандалами, потасовками и даже драками расчищают дороги и ставят на место хамов за рулем. Чтобы узнать, как на это реагирует полиция, где проводят свои мероприятия и кто больше всего нарушает, к акции "ЗупиниЛося" присоединился журналист 24 канала.

8 часов утра. Проспект Николая Бажана. Пробки в сторону Правого берега растягиваются на километры. Чтобы обойти затор, многие водители объезжают его по пешеходной зоне.

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Интересно, что водители, хитро минуя такие огромные пробки, пытаются протиснуться на пешеходную зону, где ежедневно ходят люди, между двумя столбиками. И едут прямо до метро "Осокорки".

Авто выезжают на пешеходную часть, чтобы объехать пробки

Но в этот раз им это не удастся. Движение таким водителям преграждают активисты проекта "ЗупиниЛося".

Общественная инициатива "ЗупиниЛося" в действии

Пренебрегают правами пешеходов как водители на дешевых авто, так и элитных. Даже инкассаторы с полицейскими номерами не чураются обходить так пробки. Всех водителей разворачивают. Исключение – лишь инкассатор.

Общественная инициатива "ЗупиниЛося" в действии

Мы ловим их здесь, потому что вот отбойник. Им уже двигаться некуда. Соответственно, мы хотим, чтобы человек прочувствовал, насколько он провинилась, и может у него за те несколько десятков секунд в голове что-то переключится,

– прокомментировал сооснователь проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк.

Кое-кто признает свое нарушение, другие – начинают спорить. Поэтому для таких водителей есть специальная наклейка. Чтобы больше людей видели, что за рулем водитель, который не соблюдает правил дорожного движения.



Общественная инициатива "ЗупиниЛося" в действии

Но борются активисты также с неправильной парковкой. Обозначали наклейками автомобили возле Генеральной прокуратуры, Верховной Рады, крупных торговых центров.

Все понимают, что полиции на всех не хватает, и надо всем, кто сколько может, столько бороться, делать замечания,

– убежден сооснователь проекта "ЗупиниЛося" Сергей Болотников.

И чем больше активисты делают свое дело, тем больше людей их поддерживает. Ведь чем ближе к зиме, тем ситуация на дорогах столицы все хаотичнее.