21:45
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Акция "ЗупиниЛося": в Киеве со скандалами и драками взялись наводить порядок на дорогах

      249 Читати новину українською

      Активисты своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Порой со скандалами, потасовками и даже драками расчищают дороги и ставят на место хамов за рулем. Чтобы узнать, как на это реагирует полиция, где проводят свои мероприятия и кто больше всего нарушает, к акции "ЗупиниЛося" присоединился журналист 24 канала.

      8 часов утра. Проспект Николая Бажана. Пробки в сторону Правого берега растягиваются на километры. Чтобы обойти затор, многие водители объезжают его по пешеходной зоне.

      Читайте также: Роскошь или средство передвижения: сколько будут стоить импортные авто – на конкретных примерах

      Интересно, что водители, хитро минуя такие огромные пробки, пытаются протиснуться на пешеходную зону, где ежедневно ходят люди, между двумя столбиками. И едут прямо до метро "Осокорки".

      Авто выезжают на пешеходную часть, чтобы объехать пробки

      Но в этот раз им это не удастся. Движение таким водителям преграждают активисты проекта "ЗупиниЛося".

      Общественная инициатива "ЗупиниЛося" в действии

      Пренебрегают правами пешеходов как водители на дешевых авто, так и элитных. Даже инкассаторы с полицейскими номерами не чураются обходить так пробки. Всех водителей разворачивают. Исключение – лишь инкассатор.

      Общественная инициатива "ЗупиниЛося" в действии

      Мы ловим их здесь, потому что вот отбойник. Им уже двигаться некуда. Соответственно, мы хотим, чтобы человек прочувствовал, насколько он провинилась, и может у него за те несколько десятков секунд в голове что-то переключится,
      – прокомментировал сооснователь проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк.

      Кое-кто признает свое нарушение, другие – начинают спорить. Поэтому для таких водителей есть специальная наклейка. Чтобы больше людей видели, что за рулем водитель, который не соблюдает правил дорожного движения.


      Общественная инициатива "ЗупиниЛося" в действии

      Но борются активисты также с неправильной парковкой. Обозначали наклейками автомобили возле Генеральной прокуратуры, Верховной Рады, крупных торговых центров.

      Все понимают, что полиции на всех не хватает, и надо всем, кто сколько может, столько бороться, делать замечания,
      – убежден сооснователь проекта "ЗупиниЛося" Сергей Болотников.

      И чем больше активисты делают свое дело, тем больше людей их поддерживает. Ведь чем ближе к зиме, тем ситуация на дорогах столицы все хаотичнее.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Новые правила парковки Новости Киева Авто
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      сегодня , 21:01 Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      Інна Жолобович 163
      Як аграрний барон і аферист Гута зміг повернутись в Україну, уникнувши покарання
      сегодня , 21:00 Як аграрний барон і аферист Гута зміг повернутись в Україну, уникнувши покарання
      Сергій Лещенко 47
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      сегодня , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      213
      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      сегодня , 19:01 Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 1726
      Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      сегодня , 19:00 Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      Наталя Ромашова 2129
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Нацкомтелерадио проверит "1+1", ТРК "Украина", "IСTV" и "Тонис"
       15 января 2015 , 23:43 1
      "Мы вместе". Как бойцы привыкают к мирной жизни после войны?
       6 мая 2015 , 01:44
      75 киевских мостов находятся в предаварийном состоянии
       31 июля , 10:18
      Украина – Словакия: Шевченко может сделать 3 изменения в составе – названы кандидаты на основу
       8 сентября , 22:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук