18:40
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Актер Рассел Кроу шокировал поклонников своим видом: фото

234 Читати новину українською
Рассел Кроу
Рассел Кроу

Популярный голливудский актер из Новой Зеландии Рассел Кроу забыл про тренажерный зал и запустил лохматую бороду. Это серьезно встревожило полонников знаменитости.

На снимках журналистов Radar Online, сделанных на баскетбольной площадке, звезда фильма "Гладиатор" не похож сам на себя. Актер сильно потолстел, что видно невооруженным глазом.

Читайте также: Актер Том Харди превратился в известного гангстера: жуткие кадры

Как известно, у Рассела Кроу и раньше были проблемы с весом. В 2017 году он рассказал, что весит 122 килограмма. Однако, судя по новым снимкам, актер давно пересек эту отметку на весах.

Рассел Кроу растолстел

Новый имидж не добавляет пышнотеломух актеру привлекательности. Седая лохматая борода и новая прическа Рассела Кроу выглядят неопрятно. Именно поэтому поклонники знаменитости выразили свою озабоченность. Они призвали актера следить за своим здоровьем.

Рассел Кроу со своим 12-летним сыном

Кто такой Рассел Кроу?
Это популярный актер, сыгравший главные роли в фильмах "Три дня на побег", "Ной", "Гладиатор", "Игры разума", "Большая игра". Рассел Кроу был награжден престижными премиями "Оскар" и "Золотой глобус".

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 159
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сегодня, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 149
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 3875
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 14:01 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
5938
4G в Украине: когда заработает и как подключить
сегодня, 13:01 4G в Украине: когда заработает и как подключить
Яніна Ткачук 10298
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук