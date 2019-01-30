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      Активистов акции "Кто заказал Гандзюк?" вызвали в суд: комментарий организатора

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      29 января Петр Порошенко организовал в Международном выставочном центре в Киеве форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Там он объявил, что идет в президенты во второй раз. В то же время активисты развернули баннер "Простите, так а кто заказал Гандзюк?" под зданием, где проходило мероприятие. После этого организаторов акции вызвали в суд за нарушение порядка организации мирных собраний.

      Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

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      Судебное заседание по этому делу должно было начаться в Днепровском суде в Киеве 30 января еще в 10:00. Однако сотрудники полиции не смогли вовремя доставить туда материалы дела. В конце они таки сделали это – но только после многочисленных напоминаний активистов.

      Чтобы определить, кто же будет рассматривать админпротокол, применили системы автоматического распределения. Оказалось, что судья, которого выбрала система, находится за пять километров, в другом здании того же Днепровского суда.

      Сергій Стерненко

      Один из организаторов акции Сергей Стерненко

      В канцелярии суда активистам посоветовали поскорее добраться к ней. Однако когда они пришли туда, то выяснилось, что судья, который должен рассматривать дело, в это же время проводит другое судебное заседание. Ожидается, что заседание наконец начнется в 15:00.

      Я надеюсь, что это дело доведут до конца и я смогу получить судебное решение в свою пользу. Ведь очевидно, что составление админпротокола по статье, которая фактически ссылается на норму закона, которой не существует – это неправомерно,
      – отметил один из организаторов акции Сергей Стерненко.

      Интересно, что за последние четыре года дела за нарушение второй части статьи №183 Кодекса Украины об административных правонарушениях почти не рассматривались.

      В основном ее применяли при президентстве Виктора Януковича, после Майдана же – всего один раз. Ведь сейчас в Украине не существует специального закона, который бы регламентировал порядок организации мирных собраний.

      В парламенте неоднократно регистрировали законопроекты, которые должны были бы установить такой порядок, и благодаря общественности и правозащитным организациям их удается блокировать.

      Кто убил Екатерину Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.
      4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".
      По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от "БПП" Николая ПаламарчукаИгорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.
      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Херсона Новости Киева Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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