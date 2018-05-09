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Активисты бросили "коктейль Молотова" в офис "Интера", – СМИ

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Неизвестные активисты бросили в в здание, где располагается администрация телеканала "Интер "коктейль Молотова". Инцидент произошел в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской.

Об этом сообщает "Громадське".

Читайте также: Скандальный концерт ко Дню победы на "Интере" начался: активисты пикетируют еще один офис

Отмечается, что под зданием на акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 мая собрались в основном представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди", однако, сделали ли это именно они, не указывается.

По словам журналистов, по состоянию на 22:00 на улице все спокойно, а участники акции разошлись.

Напомним, недавно в сети распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и требуют лишить канал лицензии.

 

 

Теги: Новости Киева протесты Новости Украины Фотоновости СМИ Медиа Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
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