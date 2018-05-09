Активисты бросили "коктейль Молотова" в офис "Интера", – СМИ

Неизвестные активисты бросили в в здание, где располагается администрация телеканала "Интер "коктейль Молотова". Инцидент произошел в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской.

Об этом сообщает "Громадське".

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Отмечается, что под зданием на акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 мая собрались в основном представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди", однако, сделали ли это именно они, не указывается.



По словам журналистов, по состоянию на 22:00 на улице все спокойно, а участники акции разошлись.