Активисты под Кабмином требовали остановить беспредел на Одесской таможне

Стоп произволу на Одесской таможне! Активисты "Всеукраинской народной рады противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" требовали от правительства прекратить давление на экспортеров аграрной продукции.

По их словам, с начала декабря одесские таможенники задерживают скоропортящиеся грузы украинских экспортеров

"На таможне Одессы и.о. Мартынов, который ее возглавляет, создал устойчивую коррупционную схему. Незаконные удержания груза на Одесской таможне", – сказал представитель организатора акции Олег Афанасьев.

Как утверждают активисты, таможенники принуждают экспортеров к взяткам под видом "оплаты за пользование запатентованной упаковкой".

"Мартынов требует взятку под видом имущественных прав на интеллектуальную собственность – неизвестный нам патент, но прямо не берет, а через владельцев этих патентов – Черния", – рассказал юрист Руслан Ткач.

О беспределе на таможне активисты уже уведомили руководство фискальной службы и прокуратуру. Говорят, из-за простоя экспортеры несут колоссальные убытки.

"Требования: провести не служебную, а государственную проверку. Сделать комиссию, на время проведения проверки отстранить и уволить с должности и.о. Одесской таможни Мартынова", – заявил председатель ОО "Всеукраинской народной рады противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник.

Активисты передали обращение премьер-министру. Говорят, если виновных не накажут, то прибегнут к более масштабным акциям протеста – будут блокировать работу Фискальной службы Украины, перекрывать дороги, пока их требования не будут услышать высшим руководством ГФС.