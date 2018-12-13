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      Активисты под Кабмином требовали остановить беспредел на Одесской таможне

      Новая тема 9 Читати новину українською

      Стоп произволу на Одесской таможне! Активисты "Всеукраинской народной рады противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" требовали от правительства прекратить давление на экспортеров аграрной продукции.

      По их словам, с начала декабря одесские таможенники задерживают скоропортящиеся грузы украинских экспортеров

      "На таможне Одессы и.о. Мартынов, который ее возглавляет, создал устойчивую коррупционную схему. Незаконные удержания груза на Одесской таможне", – сказал представитель организатора акции Олег Афанасьев.

      Как утверждают активисты, таможенники принуждают экспортеров к взяткам под видом "оплаты за пользование запатентованной упаковкой".

      "Мартынов требует взятку под видом имущественных прав на интеллектуальную собственность – неизвестный нам патент, но прямо не берет, а через владельцев этих патентов – Черния", – рассказал юрист Руслан Ткач.

      О беспределе на таможне активисты уже уведомили руководство фискальной службы и прокуратуру. Говорят, из-за простоя экспортеры несут колоссальные убытки.

      "Требования: провести не служебную, а государственную проверку. Сделать комиссию, на время проведения проверки отстранить и уволить с должности и.о. Одесской таможни Мартынова", – заявил председатель ОО "Всеукраинской народной рады противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник.

      Активисты передали обращение премьер-министру. Говорят, если виновных не накажут, то прибегнут к более масштабным акциям протеста – будут блокировать работу Фискальной службы Украины, перекрывать дороги, пока их требования не будут услышать высшим руководством ГФС.

      Теги: Новости Украины Взятка Коррупция Новости Одессы ГПУ Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
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