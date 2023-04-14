Россия планирует активизировать ракетные обстрелы осенью: пока Украина выиграет "гонку"

Россияне атаковали мирные города Украины, чтобы наше государство поглотил блекаут. Однако им этого не удалось, страна успешно закончила отопительный сезон и живет без отключения света.

Последующие ракетные обстрелы возможны при нескольких условиях. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Поговаривают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы Украины перед новым отопительным сезоном осенью.

От чего будут зависеть обстрелы

Мусиенко отметил, что вопрос возможностей россиян по ракетным обстрелам будет заключаться в том, будет ли их ракетный потенциал превышать возможности украинской противовоздушной обороны, в частности, благодаря поставкам средств ПВО от наших союзников.

Сейчас расчет таков, что мы усиливаем нашу противовоздушную оборону больше и быстрее, чем враг восстанавливает свой ракетный потенциал,

– подчеркнул эксперт.

Точнее можно будет сказать, когда появится больше информации о возможности россиян по производству ракет, увеличатся ли они. Сейчас цифры говорят о возможности россиян производить 40 – 50 ракет в месяц с тем, что они производили Х-101 и "Калибр".

В настоящее время допускают возможности военной помощи от Китая, если это подтвердится, может увеличиться количество российских ракет. Чуть позже можно будет произвести расчеты, на что россияне нацелены осенью, резюмировал Мусиенко.

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