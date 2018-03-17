Актриса Блейк Лайвли по-детски развлеклась в Диснейленде: яркие фото

Популярная голливудская актриса Блейк Лайвли, известная по главной роли в сериале "Сплетница", посетила парк аттракционов. Звезда повеселилась, не скрывая детского восторга.

Соответствующие фотографии актриса опубликовала на странице в Instagram.

На фото звезда радостно позирует со сказочными персонажами, не скрывая восторга, и даже соревнуется с ними в стиле.

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Для поездки в Диснейленд звезда выбрала обычную, но стильную одежду. Блейк Лайвли позирует на камеру в порванных брюках, белой футболке и клетчатой ​​рубашке. Звезда дополнила стильный образ кроссовками.

Блейк Лайвли появилась перед поклонниками без макияжа, демонстрируя природную красоту. Известно, что в поездку актриса отправилась с подругами, с которыми решилась сесть на экстремальный аттракцион — американские горки.

Это мое официальное обращение. Теперь буду работать на минимальную заработную плату. Рада быть Чудовищем,

— забавно прокомментировала фото Блейк Лайвли.

Миллионы пользователей соцсети облюбовали опубликованные фотографии. "Это так мило", "Хорошая", "Детский релакс", — с восторгом комментировали фото сторонники Блейк Лайвли.

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 15 Бер 2018 р. о 10:02 PDT

Who wore it better... Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 15 Бер 2018 р. о 10:32 PDT



Актриса Блейк Лайвли со сказочными принцессами

Блейк Лайвли в Диснейленде

Кто такая Блейк Лайвли?

Это популярная голливудская актриса, сыгравшая главные роли в фильмах "Джинсы-талисман", "Частная жизнь Пиппы Ли", "Возраст Адалин", "Особо опасные" и "Мель". В 2012 году Блейк Лайвли вышла замуж за актера Райана Рейнольдса, с которым воспитывает двух дочерей.