Актриса Дениз Ричардс вышла замуж: первые фото церемонии

Голливудские актеры Дениз Ричардс и Аарон Файперс поженились. Роскошная церемония состоялась в четверг, 6 сентября.

Дениз Ричардс и Аарон Файперс после года отношений решили пойти под венец. Обетами пара обменялась на пляже Малибу. Знаменитости сделали роскошную свадьбу, пригласив самых близких друзей и родственников.

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К алтарю невеста пошла в довольно соблазнительном образе. Дениз Ричардс надела мини-платье с фатиновой юбкой. Свадебное платье для звезды сшил дизайнер Марк Зунино. По словам модельера, платье было создано за 24 часа.

24 часа на пошив свадебного платья? Без проблем! Оно еще и выглядело очень красиво и естественно,

– отметил Марк Зунино.

Платье Дениз Ричардс было без бретелек. Дизайнер расшил его декоративными цветами, что выглядело очень стильно. К своему образу невеста подобрала босоножки и букет из пионов.

В то же время жених Аарон Файперс вышел к алтарю в серых брюках и белой рубашке свободного кроя.

Известно, что на свадебную церемонию пришли не только гости праздника, но и съемочная группа реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллс", в котором Дениз Ричардс снимается. Поэтому поклонники актеров смогут увидеть свадебное видео в сериале.