Известная украинская актриса, звезда юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко записала первое обращение к своим сторонникам после смертельного ДТП, в котором она пострадала, а ее коллега Марина Поплавская погибла.

Соответствующее видеообращение девушка обнародовала на своей странице в Instagram.

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20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов пострадали и были госпитализированы.

Так, актриса поблагодарила всех поклонников за слова поддержки.

Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку. Мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Извините, что мы не всем отвечаем,

– сказала Глушенко.

Отметим, как видно на записи, актриса и до сих пор находится в одной из столичных клиник.

Яна Глущенко после смертельного ДТП записала видео к сторонникам



Яна Глущенко обратилась к поклонникам

Напомним, в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская и пострадали 8 актеров "Дизель Шоу – Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница, Виктория Булитко, Яна Глущенко и Егор Крутоголов. У них многочисленные травмы и переломы.

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