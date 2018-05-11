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Актриса Эмилия Кларк появилась в роскошном платье на кинопремьере: фото

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Эмилия Кларк
Эмилия Кларк / Getty images

Популярная британская актриса Эмилия Кларк стала одной из самых ожидаемых гостей на премьере фильма "Соло. Звездные войны. История". В киноленте звезда сыграла главную женскую роль. Однако не только мастерство знаменитости привлекло внимание, но и ее невероятный "лук".

Британская актриса Эмилия Кларк может похвастаться стремительной карьерой. От ролей "Матери Драконов" в "Игре престолов" до мечтательной Лу в мелодраме "До встречи с тобой" – такими сценическими превращениями звезда уже удивляла поклонников. Теперь актриса сыграла одну из главных ролей новой части "Звездных войн", доказав, что ее талант многогранен.

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Киноленту презентовали в Лос-Анджелес. Эмилия Кларк не пропустила торжественное светское мероприятие и покрасовалась на красной дорожке в роскошном наряде.

Для кинопремьеры фильма "Соло. Звездные войны. История" звезда выбрала роскошное платье с цветочным принтом. Изящный вечерний наряд подчеркнул стройную талию Эмилии Кларк, а обнаженные плечи добавили игривости образу. Стоит отметить, что волшебное платье от Valintino привлекло внимание всех присутствующих на светском мероприятии.


Эмилия Кларк на кинопремьере


Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк показала роскошный "лук"


Актеры на кинопремьере фильма "Соло. Звездные войны. История"

Смотрите видео трейлера "Соло. Звездные войны. История":

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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