Актриса Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости для фильма: фотофакт

Популярная голливудская актриса Рене Зеллвегер, известная по ролям в фильмах "Дневник Бриджит Джонс" и "Замерзшая из Майами", перевоплотилась в съемках нового фильма. Актриса из известной блондинки преобразилась в жгучую брюнетку.

Как известно, звезда получила главную роль в киноленте "Джуди". Фильм рассказывает историю о последнем годе жизни легендарной американской певицы Джуди Гарленд, которая стала жертвой голливудской системы. Карьера знаменитости длилась 45 из 47 лет. Джуди Гарленд работала почти ежедневно на съемочных площадках и в клубах, часто употребляя наркотики.

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Для непростой роли Рене Зеллвегер преобразилась до неузнаваемости. Известная блондинка предстанет в киноленте жгучей брюнеткой с короткой стрижкой. Поклонники звезды уже отметили, что такой образ является несколько необычным и добавляет лет Рене.



Перевоплощение Рене Зеллвегер

Стоит отметить, что несмотря на критику сторонников Рене Зеллвегер, актриса все же поразила своей схожестью с Джуди Гарленд.



Рене Зеллвегер сыграет роль певицы Джуди Гарленд