14:46
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Актриса Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости для фильма: фотофакт

116 Читати новину українською
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Фото из открытых источников

Популярная голливудская актриса Рене Зеллвегер, известная по ролям в фильмах "Дневник Бриджит Джонс" и "Замерзшая из Майами", перевоплотилась в съемках нового фильма. Актриса из известной блондинки преобразилась в жгучую брюнетку.

Как известно, звезда получила главную роль в киноленте "Джуди". Фильм рассказывает историю о последнем годе жизни легендарной американской певицы Джуди Гарленд, которая стала жертвой голливудской системы. Карьера знаменитости длилась 45 из 47 лет. Джуди Гарленд работала почти ежедневно на съемочных площадках и в клубах, часто употребляя наркотики.

Читайте также: Пьяного Джона Сноу из "Игры престолов" сфотографировали в Париже

Для непростой роли Рене Зеллвегер преобразилась до неузнаваемости. Известная блондинка предстанет в киноленте жгучей брюнеткой с короткой стрижкой. Поклонники звезды уже отметили, что такой образ является несколько необычным и добавляет лет Рене.


Перевоплощение Рене Зеллвегер

Стоит отметить, что несмотря на критику сторонников Рене Зеллвегер, актриса все же поразила своей схожестью с Джуди Гарленд.


Рене Зеллвегер сыграет роль певицы Джуди Гарленд


Рене Зеллвегер на съемках фильма "Джуди"

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 14:12 "Не видели раньше ничего подобного": на Донбассе заметили новейшие российские комплексы
377
Брат из Украины приехал и всех в Беларуси сделал,– Лукашенко об участнике Евровидения Alekseev'е
сегодня, 14:22 Брат из Украины приехал и всех в Беларуси сделал,– Лукашенко об участнике Евровидения Alekseev'е
164
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук