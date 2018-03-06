Албанская певица пришла на вечеринку в "голом" платье от украинского дизайнера
38-летняя албанская певица Блеона Керети поразила откровенным образом на вечеринке Vanity Fair, посвященной Оскару.
Блеона предстала перед фотокамерами в платье-сетке, через которое было видно белье и наклейки на сосках.
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Блеона Керети
Стоит добавить, Керети не первый раз выходит на публику в "голых" платьях.
Автором провокационного наряда является украинский дизайнер Эльвира Гасанова. Это платье представила подиуме в рамках Ukrainian Fashion Week Алина Байкова.
Ельвира Гасанова, Слава Каминская и Алина Байкова
Источник: 24 Канал
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