Албанская певица пришла на вечеринку в "голом" платье от украинского дизайнера

38-летняя албанская певица Блеона Керети поразила откровенным образом на вечеринке Vanity Fair, посвященной Оскару.

Блеона предстала перед фотокамерами в платье-сетке, через которое было видно белье и наклейки на сосках.

Читайте также: Оскар 2018: самые роскошные платья знаменитостей

Блеона Керети

Стоит добавить, Керети не первый раз выходит на публику в "голых" платьях.

Автором провокационного наряда является украинский дизайнер Эльвира Гасанова. Это платье представила подиуме в рамках Ukrainian Fashion Week Алина Байкова.

Ельвира Гасанова, Слава Каминская и Алина Байкова