Альбом украинского ди-джея вошел в список лучших в мире
Ди-джей и музыкальный продюсер Vakula получил немалую славу за рубежом благодаря новому альбому Metaphors. Пластинка украинца вошла в список лучших релизов марта.
Рейтинг составили представители издания об электронной музыке Resident Advisor.
Украинский ди-джей получил 4,1 балла из 5, что является немалым достижением в издании. Музыкальные критики отметили, что в альбоме Vakula продемонстрировал мастерство как композитор и аранжировщик. Также украинский ди-джей, по словам экспертов, не боится экспериментировать со звуком, что создает новые неповторимые мелодии.
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Альбом Metaphors вобрал 5 оригинальных треков. Одну из композиций под названием Proem критики издания Resident Advisor назвали лучшим треком релиза.
Кроме украинца Vakula, в десятку лучших пластинок вошли работы The Mover, Essaie Pas, Kilchhofer, Electric Indigo, Facechain, Hunee, Mark Grusane, De Leon и Bézier.
Слушайте музыку Vakula из альбома Metaphors:
Кто такой Vakula?
Это музыкальный проект украинского ди-джея Михаила Витюка. Сейчас мужчина уже выпустил шесть альбомов с электронной музыкой. Кроме этого, Vakula является учредителем двух лейблов – Leleka и Bandura.