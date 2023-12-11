Успешно демобилизовано: в результате атаки БПЛА в Курске уничтожен российский подполковник
Источник:Анатолий Штефан
В сентябре 2023 года в Курске раздались мощные взрывы. Российские пропагандисты утверждали, что в городе сработала ПВО, якобы сбившая украинский беспилотник. В результате был нанесен удар по аэродрому "Халино" в России, где уничтожили командование авиаполка россиян.
Украинские военные 24 сентября нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курске, что в России. В результате удачной операции, которую совершило ГУР, было уничтожено командование авиаполка россиян.
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Уничтожен российский подполковник
Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что в результате атаки БПЛА на международный аэропорт Курск-Восточный ликвидирован российский подполковник Александр Галь.
Успешно демобилизован подполковник Галь Александр, заместитель командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе,
– говорится в сообщении.
Что известно об атаке БПЛА на российский аэродром в Курске
- Российские телеграм-каналы сообщали, что 24 сентября была осуществлена работа ПВО вблизи аэродрома "Халино", которая якобы сбила украинский беспилотник. Около 20:30 в Курске в который раз за сутки раздались взрывы.
- В то же время Украина с помощью беспилотника атаковала здание спецслужб в Курске, что на западе России. Если измерять дистанцию в воздушном пространстве, то это около 90 км от границы. В тот же день был еще один прилет на нефтеперерабатывающий завод в городе. Это было прямое попадание дрона в здание.
- В результате удачной операции было уничтожено командование авиаполка россиян. Беспилотник атаковал помещение, где находилось руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка имени Жданова. В разведке сообщили, что удар по аэродрому был операцией ГУР.
- Согласно предварительным данным, были ранены или погибли командир 14 авиаполка, один из его заместителей, группа офицеров-авиаторов, представитель военной контрразведки ФСБ, работники аэродрома. Ранее сообщалось, что руководство авиаполка и офицеры ФСБ прибыли для осмотра "украинского БПЛА", якобы перехваченного средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом.
- На следующее утро в российском Курске раздавались взрывы якобы в результате атаки беспилотников. Под ударом было здание российского МВД. Оккупанты подтвердили повреждение нескольких частных домовладений и крыши админздания.