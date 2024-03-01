Назвал основные потребности на поле боя: Павлюк принял участие в диалоге по безопасности с США

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина – США. Во время своего выступления он поблагодарил партнеров, а также отметил основные потребности украинских военных на поле боя.

Об этом Павлюк сообщил на своей странице в сети. Он также добавил, что только продолжение поддержки поможет остановить агрессора, передает 24 Канал.

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Павлюк рассказал партнерам о потребностях ВСУ

Командующий Сухопутных войск сообщил, что 29 февраля в формате онлайн присоединился к XVI диалогу по безопасности Украина – США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны. К слову, форум проходил в Вашингтоне. Среди участников были Уильям Тейлор – вице-президент по вопросам Европы и России Института Мира США, Бен Ходжес – экс-командующий сухопутных войск США в Европе и Люк Коффи – старший научный сотрудник Института Гудзона.

Во время выступления Павлюк поблагодарил США за поддержку, а также добавил, что только ее продолжение сможет остановить агрессора.

Выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России. Во время разговора также очертил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против противника, который преобладает. В частности, по отдельным видам вооружения, военной техники и возможностей усиления армейской авиации,

– сообщил Павлюк детали.

Когда США одобрят помощь для Украины