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      Гвоздик – Стивенсон: онлайн боксерского поединка

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      Гвоздик – Стивенсон: онлайн-трансляция боя
      Гвоздик – Стівенсон онлайн боксерського поєдинку

      У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC.

      Адонис Стивенсон трижды "соскакивал" с боя с обязательным претендентом на титул WBC, колумбийцем Елейдером Альваресом. Стивенсон трижды выплачивал отступные, чтобы не встречаться с ним, но так и не был лишен титула. В прошлый раз он едва смог сохранить пояс – его бой со шведом Баду Джеком завершился ничьей. В итоге возник титул временного чемпиона WBC, и выиграл Гвоздик, победив Мехди Амара. Но на этот раз убежать" от обязательного претендента не удалось.

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      Стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение Гвоздику в этом бою.

       

      Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик Гвоздык – Стивенсон
      Источник: 24 Канал
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