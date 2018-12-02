У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC.

Адонис Стивенсон трижды "соскакивал" с боя с обязательным претендентом на титул WBC, колумбийцем Елейдером Альваресом. Стивенсон трижды выплачивал отступные, чтобы не встречаться с ним, но так и не был лишен титула. В прошлый раз он едва смог сохранить пояс – его бой со шведом Баду Джеком завершился ничьей. В итоге возник титул временного чемпиона WBC, и выиграл Гвоздик, победив Мехди Амара. Но на этот раз убежать" от обязательного претендента не удалось.

Читайте також: Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка

Стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение Гвоздику в этом бою.