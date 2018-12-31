Александр Усик – лучший боксер 2018 года в мире по WBA

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) завоевал звание боксера 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как подчеркивается на сайте WBA, Александру Усику в 2018 году понадобилось 287 дней, чтобы записать свое имя в боксерскую историю – украинский боксер стал лучшим в году и ему удалось преодолеть все трудности, стоявшие на его пути.

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Также в ассоциации напомнили, что Усик в 2018 году стал первым представителем первого тяжелого веса, которому удалось получить чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Не обошли здесь вниманием и победу Усика над Тони Беллью, благодаря победе над которым украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Усик завершил год двумя победами по очкам, и одной – нокаутом, но, что важнее, он стал одним из бойцов, которого люди хотят видеть. Болельщики восхищаются украинцем за его впечатляющий стиль, технику, оборону и силу. Достижения Усика сделали голосование за звание боксера года немного легче. Сразу несколько бойцов заслуживали этот титул, но, без сомнения, Энтони Джошуа, Дмитрий Бівол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко и другие бесспорно оценят то, что сделал Александр,

– объяснили свой выбор во Всемирной боксерской ассоциации.

Украинского чемпиона Александра Усика признали боксером 2018 года по версии WBA

Напомним, Александр Усик завершил 2018 год на четвертой строчке рейтинга Р4. Также он был признан боксером года по версии издания ESPN, Sports Illustrated, BoxingTalk и Yahoo. Также украинец получил приз "Боксер года" по версии журнала The Ring.

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