Александр Усик и Тони Белью потренировались перед боем

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не слишком выкладывался на открытой тренировке. Хотя в субботу, 10 ноября, Усик будет защищать все свои пояса в бою против Тони Белью.

Оба боксера показали себя Манчестерской публике.

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Усик размялся, немного поработал и ушел по-английски. Как и обещал, украинец не давал интервью – он все скажет в бою.

Зато, Тони Белью своим звездным временем воспользовался на полную. Британец охотно давал автографы и общался со СМИ.

Я буду биться перед родной публикой - это замечательно. Поверьте, в субботу будет прекрасный вечер. На ринге сойдутся два классных боксера. Я счастлив, что этот поединок состоится,

– сказал Тони Белью.

На бой Усика и Белью, который в субботу вечером примет Манчестер-Арена, продали уже почти все билеты.

Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на своем новом Youtube-канале опубликовал эмоциональное видео о его тренировочном лагере перед боем с британцем Тони Белью.