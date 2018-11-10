Абсолютный чемпион мира Александр Усик в бою против британца Тони Белью защитил свои чемпионские титулы. Он победил в восьмом раунде нокаутом.

Усик с начала боя захватил инициативу, а с середины встречи начал "дожимать" соперника. В восьмом раунде Белью пропустил потуждний удар и ВРАВ на ринг. Он пытался встать, но судья зипинив бой.

Усик победил и защитил свои титулы чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF и WBO