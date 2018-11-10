Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде
Абсолютный чемпион мира Александр Усик в бою против британца Тони Белью защитил свои чемпионские титулы. Он победил в восьмом раунде нокаутом.
Усик с начала боя захватил инициативу, а с середины встречи начал "дожимать" соперника. В восьмом раунде Белью пропустил потуждний удар и ВРАВ на ринг. Он пытался встать, но судья зипинив бой.
Усик победил и защитил свои титулы чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF и WBO
Источник: 24 Канал
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