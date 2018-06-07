Александр Зинченко может перейти в новый клуб

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко летом может сменить клуб. Игрок может будет включен в соглашение с итальянским "Наполи".

Английский клуб пытается купить игрока "Наполи" Жоржиньо. Однако готов заплатить за натурализованного итальянца не более 47 миллионов евро, а также до 6 миллионов бонусами. В то время как "Наполи" хочет до 70 миллионов евро. А также, чтобы вся сумма была выплачена сразу.

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Такие условия не слишком устраивают "Манчестер Сити". И ради уменьшения суммы в клубе готовы предложить дополнительно Александра Зинченко.

При этом англичане поставили жесткие временные рамки для "Наполи", и если в начале следующей недели не получат согласования, откажутся от этой сделки.

Стоит отметить, что "Наполи" интересовался Зинченко еще зимой 2018 года. Однако тогда тренером итальянского клуба был Маурицио Сарри. Сейчас же тренерское кресло "Наполи" занял Карло Анчелотти, и неизвестно, нужен ли ему Зинченко.