Александр Зинченко посвятил победный гол в Лиге наций своей маме

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал свой победный гол в ворота Чехии в Лиге наций.

В частности Александр посвятил этот гол своей маме, у которой был день рождения.

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"Хочу посвятить этот гол своей маме. Считаю, что мы заслужили эту победу. Когда выходишь при таком счете, то понятно, что нужно попытаться дожать соперника и постараться забить гол", – сказал он.



Александр Зинченко посвятил гол своей маме / instagram.com/zinchenko_96

Также Зинченко отметил, что его гол является результатом игры всей команды, но была возможность забить в этом поединке больше мячей.

"Хорошо, что мы добились победы. На мой взгляд, мы могли раньше забить победный гол, чтобы не оттягивать этот вопрос до последних минут. Мы могли забить гораздо больше, чем два мяча. Перед выходом на замену установка была одна: играть больше на атаку. Играть так, чтобы команда добилась положительного результата. К счастью, все получилось. Как говорится, гол не пахнет. Я оказался в нужное время в нужном месте", – сказал Александр Зинченко в эфире ТК "Футбол".

Напомним, что сборная Украины первый матч в Лиге наций играла против сборной Чехии на выезде. Матч оказался достаточно напряженным для обеих сборных, а победу украинцы добыли на последней минуте игры.

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