Александр Зинченко вскоре может покинуть "Манчестер Сити"
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко станет игроком "Вулверхэмптона".
Об этом сообщает журналист Тим Нэш.
Общая сумма сделки составит около 16 миллионов фунтов, из которых четыре "Манчестер Сити" может получить в будущем в виде бонусов. Об условиях личного контракта и его продолжительности пока ничего неизвестно.
Читайте также: Вербич спас: "Динамо" сыграло вничью с китайским клубом
В сезоне 2017/18 "Вулверхэмптон" выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-лигу Англии.
Зинченко перешел в "Сити" летом 2016 года с российской "Уфы", но сезон 2016/2017 провел в аренде в "ПСВ". В прошлом сезоне украинец получал игровое время после травмы Бенджамина Менди и стал чемпионом Англии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии