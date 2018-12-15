Александру Зинченко – 22: как украинца поздравили в "Манчестер Сити"

Полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Украины Александру Зинченко в субботу, 15 декабря, исполнилось 22 года.

"Манчестер Сити" не забыл поздравить своего игрока, оставив пост в Twitter.

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"Пожелаем нашему мальчику счастливого дня рождения в игровой день", – говорится в сообщении.

В своей карьере на профессиональном уровне Зинченко успел поиграть за "Уфу" и ПСВ, а нынешний сезон проводит в составе первой команды "Манчестер Сити". 22-летний игрок является воспитанником "Шахтера".

Также на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду Украины.

Отметим, что 15 декабря, в свой день рождения, 17 декабря тура АПЛ против "Эвертона" украинец начал со скамейки запасных.

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