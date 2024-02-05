Данилов ответил, действительно ли на фронте критическая ситуация со снарядами

Почти два года Россия ведет активную войну против Украины. И сейчас есть проблема с количеством снарядов и другими средствами поражения врага.

Об этом 24 Каналу отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объяснил, как именно решается вопрос.

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"Действительно есть ситуация, когда не хватает снарядов, не хватает средств поражения противника. На сегодня война перешла от технологического в другой способ – уже используются БПЛА для поражения. Это является абсолютно обыденным делом", – сказал чиновник.

Вопрос с боеприпасами

Алексей Данилов отметил поставки боеприпасов 155, 152 и 122 калибров. Этот вопрос каждый раз поднимается на Ставке и президент Украины лично его контролирует.

"Крайняя Ставка была в прошлую пятницу. Президент так же обращал внимание соответствующих лиц на недостаточную работу в этом плане. И нам всем, кто причастен к этому процессу, надо совместно максимально сейчас заниматься этим вопросом для того, чтобы наши Вооруженные Силы были обеспечены достаточным количеством данных видов поражения", – отметил он.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что Украина уступает России в количестве боеприпасов. Впрочем, в такой категории как БПЛА силы равны.

По словам секретаря СНБО, Украина уже в этом году получит миллион беспилотников.

"Есть четкое понимание компаний, которые на сегодня законтрактованы, преимущественно 80% – это наше собственное производство. Я более чем уверен, что эти компании не подведут наши Вооруженные Силы, наш народ и обязательно выполнят свои обязательства", – сказал чиновник.

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