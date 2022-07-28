Крымский мост будет поражен, – Данилов объяснил, когда именно

россия перебрасывает военную технику в Украину через незаконно построенный Крымский мост. В планах украинских военных разрушить этот мост, когда возникнет такая необходимость.

Крымский мост будет поражен, когда будет такая задача

Об этом в твиттере написал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, способность и задачи.

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Также секретарь СНБО заверил, что планы россии относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях 11 сентября никого не удивляют. Данилов подчеркнул, что задача Украины – сломать планы врага.

В эфире канала "Говорит большой Львов" Данилов, комментируя вероятный удар по Крымскому мосту, сказал, что все находится "под бдительным контролем". Он подчеркнул, что мост будет поражен, когда появится такая возможность. Он подчеркнул, что "все это будет сделано" и в отношении других объектов.

россия тем временем активизировалась в районе Крымского моста

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