Крымский мост будет поражен, – Данилов объяснил, когда именно
Источник:Алексей Данилов
россия перебрасывает военную технику в Украину через незаконно построенный Крымский мост. В планах украинских военных разрушить этот мост, когда возникнет такая необходимость.
Крымский мост будет поражен, когда будет такая задача
Об этом в твиттере написал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, способность и задачи.
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Также секретарь СНБО заверил, что планы россии относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях 11 сентября никого не удивляют. Данилов подчеркнул, что задача Украины – сломать планы врага.
В эфире канала "Говорит большой Львов" Данилов, комментируя вероятный удар по Крымскому мосту, сказал, что все находится "под бдительным контролем". Он подчеркнул, что мост будет поражен, когда появится такая возможность. Он подчеркнул, что "все это будет сделано" и в отношении других объектов.
россия тем временем активизировалась в районе Крымского моста
- Крымский мост имеет стратегическое значение в войне, поскольку россия перебрасывает им свои войска на территорию Украины. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что мост через Керчинский пролив точно будет уничтожен.
- В украинской разведке уже потроллили россию, что владеют технической документацией Крымского моста. Также генерал-майор Дмитрий Марченко информировал, что после получения западного оружия Крымский мост стал целью номер один.
- На фоне предупреждений о "жесте доброй воли" в россии начали проводить учения по обороне моста и даже вызвали там ДТП. Также в районе Крымского моста фиксировали большие клубы дыма.
- Угроза уничтожения Крымского моста ожидаемо вызвала истерику в политических кругах россии. Глава российского комитета по конституционному законодательству и госстроительству андрей клишас заявил, что нужно "денацифицировать" всю Украину.
- В ВМС ВС Украины информировали, что россия продолжает сосредотачивать усилия на охране и обороне оккупированного Крыма по морскому направлению. Сообщалось о проведении со стороны россиян мероприятий боевой подготовки в районе Керченского пролива по охране и обороне Крымского моста.
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