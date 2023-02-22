Когда в Украину прибудут первые танки с обученными экипажами: Резников порадовал сроками
Источник:Алексей Резников
Благодаря помощи союзников, Украина получит современные западные танки. Наши военные уже несколько месяцев учились овладевать Leopard 2, и вскоре они вернутся в Украину.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он ожидает, что в ближайшее время первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами прибудут в Украину.
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В то же время российские танки "вторгаются" в ЕС
Резников также отметил, что ночью 22 февраля 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Однако это произошло благодаря украинским воинам.
24 февраля граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов.
– говорится в сообщении.
Министр добавил, что летом первые такие экспозиции принимали наши партнеры в Польше и Чехии. По словам Резникова, в Европе вблизи посмотрят на настоящее лицо россиян, ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение.
"Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – отметил министр.
Как Украину готовят к контрнаступлению: коротко
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть четкое ощущение, что мы готовимся к большому сражению на поле боя и к сражению на дипломатическом поле боя. Именно поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине.
- Алексей Резников заявил, что россияне прячутся в 150 километрах, то есть там, где по ним не может ударить Украина. Министр обороны сказал, что не прогнозирует, когда возможно предоставление Украине ракет GLSDB, которые способны лететь на расстояние до 150 километров.
- Глава Минобороны Германии отметил, что Берлин поставит Украине первые Leopard уже в первую неделю марта 2023 года. Анджей Дуда заметил, что их танки Leopard могут поступить уже в пределах 1 – 2 месяцев.
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели русско-украинской войны будут определяющими. Именно поэтому он призвал европейские страны предоставить Украине оружие из их составов.