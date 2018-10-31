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      Алексей Лень провел лучший матч за "Атланту" в сезоне НБА: видео

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      Алексей Лен
      Алексей Лен / @NBAFantasy

      Центровой сборной Украины Алексей Лень провел свой лучший матч в текущем регулярном чемпионате НБА.

      Однако "Атланта", за которую играет Лень, проиграла "Кливленду" со счетом 114:136, который одержал свою первую победу в сезоне и первую после освобождения Тайрона Лью.

      Читайте также: Лень набрал 8 очков в провальном матче "Атланты", Михайлюк снова не сыграл

      За 27 минут на площадке Лень набрал 22 очка (8/8 двухочковым, 1/1 трехочковых, 3/6 штрафных), собрал 9 подборов (1 в нападении), сделал 2 блок-шота, 2 перехвата и 1 передачу при 1 потере и 1 фоле. Показатель полезности украинца составил "-11".

      Самым результативным в составе "Атланты" был Новичок Трей Янг, набравший 24 очка. В составе "Кливленда" феерили Родни Худ и Чеди Осман, набравшие по 26 и 20 очков соответственно.

      Видеообзор действий Алексей Леня в матче против "Кливленда"

       

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      Теги: Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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