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Алексей Лень рассказал, почему до этого времени не выступал за сборную Украины

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Алексей Лень
Алексей Лень / iz.ru

Украинский баскетболист Алексей Лень, который этим летом сменил один клуб НБА на другой – "Финикс" на "Атланту", впервые дебютирует за национальную сборную Украины. Центровой рассказал, почему так произошло, ведь в НБА он начал выступать еще в 2013 году. Однако за "сине-желтых" так ни разу и не сыграл.

"Чудо, что приехал в сборную? Я всегда говорил, что приеду играть за сборную, когда подпишу второй контракт. Как говорил – так и сделал, это не чудо", – заявил Лень в комментарии iSport.

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Напомним, что тренерский штаб сборной Украины по баскетболу объявил состав национальной команды, который начнет подготовку к матчам сентябрьского окна отбора на Чемпионат мира – 2019. В сборной Украины запланированы два матча – 14 сентября в Киеве против Испании, и 17 сентября – на выезде против Черногории.

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Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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