Алена Шоптенко впервые показала фигуру после родов

Украинская танцовщица Алена Шоптенко недавно стала мамой первенца Алексея. Звездная мамочка уже вернулась к хореографии и показала отличную фигуру через две недели.

На новом снимке Шоптенко сделала селфи в зеркале, где можно увидеть, что она уже снова на тренировках и активно возвращается в прежние формы.

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"Идеальный выходной – это когда Алексей с сыном отпустили маму немного погулять. Я скучала!", – говорится в подписи к фото счастливой мамочки, которое она опубликовала вчера, 24 июня.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 24 Чер 2018 р. о 5:58 PDT

Подписчики позитивно оценили формы Шоптенко и отметили, что скучали по ее фото из танцевального зала: "Алена, какая Вы умница! Любящая жена, молодая мама и при этом не забываете про любимое дело!", "Они знают ваш характер, танец – это ваша сущность", "Алена, вы прекрасно выглядите!", "С возвращением!!! Ждем вас на сцене!" и много других увлекательных комментариев оставляют фанаты под фото.

Несколько дней назад украинская звезда также опубликовала фото, на котором поздравляет всех с Днем селфи. Она запечатлела себя без макияжа, добавляя, что важно себя сфотографировать в этот момент такой, какая она есть.